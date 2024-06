Mais de 80% das empresas que testaram semana de 4 dias decidiram manter modelo

É o que indicam os resultados do relatório final apresentado esta manhã, sobre a implementação de uma semana laboral mais curta.A fase de testes da semana de quatro dias de trabalho contou com a participação de 41 empresas em Portugal. 21 dessas empresas coordenaram o começo do teste através do projeto-piloto em junho de 2023.

O relatório do projeto-piloto recomenda que uma da forma de estimular a aplicação da semana de quatro dias poderá passar pela atribuição de incentivos fiscais às empresas ou isentá-las de algumas obrigações burocráticas.

No relatório final do projeto-piloto da semana dos quatro dias, Pedro Gomes, professor de economia na Universidade de Londres, e Rita Fontinha, professora de gestão estratégica de recursos humanos na Universidade de Reading, apontam três eixos -- experimentar, incentivar, legislar -- e as medidas que podem ser tomadas em cada um, no caminho para a semana dos quatro dias.







O estudo sugere também incentivos direcionados para os trabalhadores, nomeadamente, permitindo a semana dos quatro dias a pais com filhos menores de um ou dois anos ou a trabalhadores com mais de 50 anos, por exemplo.







Os autores apontam também para incentivos ao nível setorial, como a criação de incentivos fiscais em setores que concordem em reduzir o tempo de trabalho.







Na vertente do legislar, as sugestões passam por incluir no código do trabalho disposições que regulamentem a semana de quatro dias nas suas diferentes modalidades. Os autores sublinham ser "crucial que esta etapa preceda a formulação de incentivos fiscais" e que algumas das empresas interessadas no projeto não avançaram devido à ausência de um enquadramento jurídico adequado.







A experimentação é outro dos eixos assinalados, com os autores a sublinharem a necessidade de o projeto-piloto sem mantido ou expandido no setor privado e a avançar para testes em grandes empresas e para um piloto no setor público.





