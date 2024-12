Mercado regulado de energia mantém-se até pelo menos 2026

Foto: Filipe Amorim - Lusa

"Estive com o novo comissário europeu para a Energia e ele informou-nos de que uma das prioridades era tornar a eletricidade mais acessível às populações do ponto de vista financeiro. Uma das formas como isso seria feito era estender mais uns anos o mercado regulado e essa é a nossa intenção, diz a ministra".



O mercado regulado de energia é da responsabilidade de ERSE, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. É ela que define os preços anualmente. Por norma, sem grandes variações.



A ministra do Ambiente diz que Portugal "está em linha com as indicações e intenções do comissário para a Energia" e por isso o Governo vai manter ativo por mais um ano o mercado regulado.