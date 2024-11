Missão de mobilizar capital na UE "é em benefício de todos europeus", garante Maria Luís Albuquerque

Em declarações aos jornalistas, Maria Luís Albuquerque explicou que o objetivo com a união do mercado de capitais, ou “a união das poupanças e dos investimentos”, é permitir“E isso é do interesse de todos, porque nós temos mercados nacionais fragmentados, a maior parte deles muito pequenos, e mesmo os maiores Estados-membros da União Europeia não têm dimensão suficiente para competir, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos, ou até mesmo com o mercado inglês”, elaborou., garantiu Albuquerque.A presidente da Comissão Europeia defendeu esta quarta-feira uma "Comissão de Investimento" para “desbloquear o financiamento necessário para a transição ecológica, digital e social”.“E é claro que o investimento público será crucial (...), mas os orçamentos públicos só podem ir até um certo ponto, (pelo que) precisamos urgentemente de mais investimento privado", disse Ursula von der Leyen."(Maria Luís Albuquerque) ajudará a garantir que as empresas europeias possam encontrar o capital de que necessitam aqui na Europa", pela sua experiência no público e privado, vincou, considerando-a