Nova lei dos solos. Carta alerta para retrocesso de décadas

Em três dias, foi subscrita por 600 especialistas em ordenamento do território, habitação, agricultura, floresta e ambiente.



No documento é defendido que a Urbanização em solos rústicos representa um retrocesso de décadas, assente em falsos álibis.



Ao longo do texto são contrariadas as razões invocadas pelo Governo para alterar a Lei.



Insistem que o licenciamento de construções em solo rústico vai aumentar a dependência alimentar, a destruição de florestas e a necessidade de infraestruturas adicionais.



Concluem que esta alteração não vai ajudar a resolver a crise da habitação e terá elevados custos sociais, ambientais e económicos.