OCDE continuará a trabalhar com EUA apesar da saída do acordo para tributar multinacionais

"Continuaremos a trabalhar com os Estados Unidos e com todos os países da mesa para apoiar a cooperação internacional que proporciona certeza, evita a dupla tributação e protege a base tributária", disse Matthias Cormann, numa primeira reação ao revés da retirada da principal potência mundial do acordo anunciado pelo novo Presidente norte-americano.

O secretário-geral da OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico) reconheceu que os representantes dos Estados Unidos tinham levantado "preocupações sobre diferentes aspectos" deste compromisso.

Os governos democraticamente eleitos representam os interesses dos seus países "da forma que entenderem".

Por outras palavras, Cormann recordou que os Estados Unidos, bem como os outros signatários, são livres de sair, mas salientou que isso não diminui a realidade de que "as multinacionais que operam além-fronteiras continuarão a interagir com os sistemas fiscais de múltiplas jurisdições soberanas".

O acordo para uma taxa mínima de imposto sobre as sociedades de 15%, que foi negociado num quadro impulsionado pela OCDE, foi alcançado em 2020 com a adesão de 140 países e jurisdições.

Meia centena destes países já fizeram progressos na sua aplicação, como a União Europeia, onde entrou em vigor em 01 de janeiro de 2024.

No entanto, muitos ainda não cumpriram os seus compromissos, a começar pelas duas maiores potências económicas mundiais, os Estados Unidos e a China, mas também por muitas das chamadas "plataformas de investimento", onde o investimento estrangeiro representa mais de 150% do PIB, e que muitos equiparam a paraísos fiscais.

Foi concebido para que as empresas com um volume de negócios anual de, pelo menos, 750 milhões de euros (780 milhões de dólares às taxas de câmbio actuais) estabeleçam alguma forma de equidade fiscal e assegurem o pagamento de um imposto mínimo sobre os lucros em cada jurisdição em que operam, evitando assim incentivos para refugiar esses lucros em paraísos fiscais.

Se a avaliação de uma multinacional deste tipo num determinado país for inferior a 15%, terá de pagar um imposto adicional a essa taxa.

A taxa de imposto americana para essas grandes empresas é de 21% sobre os seus lucros, ou seja, teoricamente superior a 15%. No entanto, estas empresas podem utilizar várias isenções e outros instrumentos para minimizar o que acabam por pagar às autoridades fiscais.

Trump assinou um memorando dando instruções ao Secretário do Tesouro para informar a OCDE de que o acordo fiscal global não será aplicado nos Estados Unidos.