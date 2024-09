OE2025. Governo garante que não haverá negociações faz-de-conta

O ministro Pedro Duarte garante que as reuniões para negociar a proposta de OE não são uma encenação política.Questionado ontem à noite, pelos jornalistas, em Vila Nova de Gaia, sobre a ausência do primeiro-ministro das reuniões da próxima semana, o ministro dos Assuntos Parlamentares explicou que Luís Montenegro vai envolver-se directamente nas negociações numa fase mais adiantada.As reuniões negociais em torno do OE vão ser retomadas na próxima terça-feira, entre o Governo e os partidos políticos.O presidente da república já veio expressar o desejo da aprovação do orçamento do estado para o próximo ano.Ontem à tarde, na abertura da Festa do Livro, em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa pôs de lado um orçamento em duodécimos ou um orçamento retificativo e insistiu na importância das negociações a bem da estabilidade