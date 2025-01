ONU prevê crescimento de 3,7% este ano e 4% em 2026 em África

"A expansão económica reflete a melhoria de condições globais, entre as quais está o desagravamento dos constrangimentos do lado da oferta, particularmente no setor energético da África do Sul, o desanuviamento das condições financeiras, e uma forte recuperação do turismo internacional", lê-se no relatório sobre a Situação Económica Mundial e Perspetivas para 2025, da ONU.

No documento, os economistas do UNDESA alertam, no entanto, que esta expansão moderada, e alimentada principalmente pelas maiores economias africanas, como o Egito, Nigéria e África do Sul, enfrenta vários riscos, entre os quais estão "os desenvolvimentos geopolíticos e constrangimentos na balança de pagamentos", para além de preços alimentares elevados em vários países devido a eventos climáticos extremos, apesar de um abrandamento da inflação.

O relatório, que prevê um crescimento global de 2,8% este ano, o mesmo que no ano passado, ainda abaixo dos 3% registados antes da pandemia de covid-19, alerta que o problema da dívida continua a ser central para as economias africanas.

"A sustentabilidade da dívida continua a limitar o espaço orçamental em África, que se reduziu devido às despesas relacionadas com a pandemia, medidas de estímulo à economia, e investimentos em programas sociais essenciais", aponta-se no documento, no qual se salienta que "os volumes de dívida externa registaram recordes históricos, levando a que muitos problemas de dívida estejam em `debt overhang`", uma expressão utilizada para descrever um nível de dívida tão alto que impede a contração de nova dívida e o financiamento de novos investimentos.

O relatório anual das Nações Unidas sobre a situação económica e social a nível mundial nota que a perspetiva de evolução do comércio em África é composta de diferentes tendências, com a África do Sul a continuar a enfrentar persistentes cortes de energia que prejudicam as exportações, e com vários países exportadores de matérias-primas a terem de enfrentar uma perspetiva de redução dos preços.

A somar a isto, boa parte dos países africanos enfrenta consequências adversas das alterações climáticas, salienta a ONU, defendendo a necessidade de criação de medidas que permitam ao continente acelerar a transição energética e a mitigação e adaptação a este fenómeno.

"A necessidade de África adaptar-se às alterações climáticas é reconhecida de forma generalizada, e extensos esforços de adaptação estão a ser levados a cabo no continente, mas o apoio internacional financeiro continua a registar um fraco crescimento, deixando o continente vulnerável a estes riscos", lamenta a ONU, concluindo que a aposta no desenvolvimento das cadeias de valor dos minerais críticos para a transição energética é "uma oportunidade única para aumentar o crescimento, criar empregos e aumentar as receitas públicas para o investimento no desenvolvimento sustentável".

ANO....................2024.....2025.....2026

Angola..................2,9......3,1......3,5

Cabo Verde..............4,9......4,8......4,6

Guiné-Bissau............4,0......4,3......4,9

Guiné Equatorial.......-3,8.....-3,2.....-3,8

Moçambique..............4,1......4,8......5,0

São Tomé e Príncipe.....2,2......3,2......3,5

Crescimento do PIB, em percentagem

FONTE: WESP 2025 da ONU