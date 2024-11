Parlamento dos Açores inicia debate do Orçamento Regional para 2025

O Orçamento dos Açores para 2025, que define as linhas estratégicas do executivo para o próximo ano, atinge os 1.913 milhões de euros, dos quais cerca de 819 milhões são destinados aos investimentos previstos no Plano.



Desta vez, ao contrário do que aconteceu com o documento de 2024, quando se absteve, o PS/Açores, o maior partido da oposição, tenciona votar contra, alegando que nem sequer foi contactado pelo Governo para dialogar.



O líder do Chega/Açores, José Pacheco, já disse que o partido não pretende criar instabilidade no arquipélago e que as negociações com o Governo Regional foram “muito positivas”, mas alertou que as propostas de alteração do partido terão de viabilizadas.



O BE/Açores deverá votar novamente contra, enquanto o dirigente do PAN/Açores, Pedro Neves já demonstrou disponibilidade para negociar a viabilização do Orçamento para 2025. O deputado único da IL, Nuno Barata, disse que apenas irá decidir o seu sentido de voto durante a apreciação e votação do documento no parlamento açoriano.



O governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM, saído das eleições legislativas antecipadas de 4 de fevereiro, governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita de negociar o voto de alguns partidos com assento parlamentar.