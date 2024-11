Patrões querem dar prioridade à revisão da lei laboral, UGT diz que não é o momento

A prioridade foi assinalada no encontro desta tarde por Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).Já as centrais sindicais não fogem a esse diálogo, mas consideram que este "não era o momento" para essa discussão. Foi a resposta de Mário Mourão, secretário-geral da UGT.O acordo tripartido de valorização salarial e crescimento económico, para 2025-2028, assinado em outubro entre Governo, as quatro confederações empresariais e a União Geral de Trabalhadores, tinha identificado 6 matérias prioritárias a discutir em Concertação Social: saúde e segurança no trabalho, formação profissional, legislação laboral, sustentabilidade da segurança social ainda reorganização e modernização administrativa e o estatuto dos benefícios fiscais.A reunião desta quarta-feira serviu essencialmente para uma primeira avaliação desse acordo e para calendarizar as próximas reuniões.