Plano de insolvência da Lisgráfica aprovado por 62,3% dos credores

"[...] A Lisgráfica -- Impressão e artes gráficas vem informar que, no âmbito do processo de insolvência [...], foi hoje notificada da decisão de aprovação do plano de insolvência e recuperação da Lisgráfica", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Autoridade Tributária e a Segurança Social votaram por escrito e também deram `luz verde` a este plano.

No total, 62,3% dos credores votaram favoravelmente o plano apresentado pela Lisgráfica.

Em 05 de junho, a empresa já tinha comunicado ao mercado que o plano de insolvência e recuperação tinha sido aprovado pela maioria dos credores.

Na altura, ainda faltava apurar os votos por escrito da Autoridade Tributária e da Segurança Social.

O plano de recuperação da Lisgráfica prevê o pagamento integral dos créditos laborais, dos créditos da Autoridade Tributária e da Segurança Social em planos prestacionais a contratar nos termos da lei, o perdão de 95% dos créditos comuns e um perdão de 100% dos créditos subordinados.

Posteriormente, pode ser decidida a conversão de créditos comuns "que resultem do referido perdão em capital".

O plano de recuperação da Lisgráfica de 2019 deixou de ser aplicável após a apresentação da empresa à insolvência e foram restaurados alguns créditos.

Assim, o "valor reclamado ronda os 70.000.000 euros, ao contrário do balanço da Lisgráfica que tinha um passivo registado de apenas 26.500.000 euros".

Segundo detalhou na altura a empresa, com a apresentação do plano de recuperação (que ainda poderia vir a ser alterado), previa-se um passivo inferior a 10 milhões de euros.