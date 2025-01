Porto de Leixões recebeu maior número de sempre de cruzeiros em 2024

"O Terminal de Cruzeiros recebeu, ao longo de 2024, 152 escalas de navios de cruzeiro, o que representou a chegada de aproximadamente 196.000 visitantes ao Porto e Norte de Portugal", pode ler-se num comunicado hoje enviado às redações pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em 2023, o porto de Leixões tinha recebido 116 cruzeiros e quase 150 mil pessoas, pelo que no ano passado "verificou-se um crescimento de 32% no número de passageiros e de 31% no número de escalas de cruzeiros", refere a APDL.

"O Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor de passageiros com 34% do total, seguido pelos Estados Unidos da América (24%) e pela Alemanha (23%)", de acordo com a administração portuária liderada por João Pedro Neves.

Também a dimensão média dos navios aumentou, "atingindo um valor recorde de 8,9 milhões de GT (arqueação bruta), o que representa um crescimento de 28% face ao ano anterior".

Na atividade de 2024, a APDL destaca "15 escalas inaugurais e a estreia da companhia Princess Cruises, que iniciou operações em Leixões com o navio Island Princess", bem como "seis operações de `turnaround` (início e fim de viagem no Porto Cruise Terminal), duas das quais protagonizadas pelo navio português World Explorer, construído nos Estaleiros Navais do Porto de Viana do Castelo".

Apesar da "sazonalidade da atividade de cruzeiros na Costa Atlântica" continuar a ser "um desafio", "em 2024, de abril a novembro, o movimento de cruzeiros foi constante, com exceção de junho", e "setembro foi o mês mais movimentado, com 30.409 passageiros, enquanto maio registou o maior número de escalas (28 escalas)".

Citado no comunicado, o presidente da APDL, João Pedro Neves, refere que os números "refletem a crescente procura pelo Porto e Norte de Portugal por um número cada vez maior de passageiros de cruzeiros e das principais companhias de cruzeiro a nível mundial".

O responsável destaca ainda que "a região é um dos destinos mais procurados da Europa, como comprovam também os números recordes registados na Via Navegável do Douro, que cresceu 11% no número de passageiros face a 2023".