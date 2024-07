Presidentes de Portugal e Maurícias encerram Fórum EurAfrican

"O EurAfrican Forum 2024, evento promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, hoje e terça-feira, na Universidade Nova SBE, em Carcavelos, Cascais, encerrará com a "Conversa com os Presidentes", uma conversa de alto nível com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa e Presidente Honorário do Conselho da Diáspora Portuguesa, e Prithvirajsing Roopun, Presidente da República das Ilhas Maurícias, segundo a organização.

A participação do Presidente das Maurícias no EurAfrican Forum "insere-se no programa oficial da sua primeira Visita de Estado a Portugal, que visa estreitar relações" entre os dois países, "debatendo oportunidades de cooperação com interesse mútuo para os continentes Europeu e Africano", acrescenta-se no texto, que dá conta da participação de mais de uma centena de oradores que vão debater vários temas relacionados com os interesses europeus e africanos.

Já hoje, os trabalhos começam com a sessão de abertura, com a participação do presidente da Direção do Conselho da Diáspora Portuguesa, António Calçada e Sá, do chairman do Fórum, Durão Barroso, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, e do reitor da Universidade Nova, Pedro Oliveira.

"O elevadíssimo apoio institucional e a presença do Presidente da República em muito engrandece o EurAfricanForum e reforça a posição de Portugal como plataforma de contacto com o objetivo de impulsionar e estreitar relações que gerem valor e criem oportunidades de crescimento para África e Europa", disse António Calçada e Sá, citado no comunicado.

Para além dos dois presidentes e do ministro dos Negócios Estrangeiros, estão também previstas as participações do ministro da Economia, Pedro Reis, da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, da ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, e do ministro da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento Hídrico do Maláui, Sam Dalitso Kawale.

Entre os vários temas em destaque nos painéis estão o Investimento e Internacionalização, Energia e Minas, Educação, Desporto, Digitalização, Infraestruturas e Urbanismo, o Agronegócio e a Saúde.