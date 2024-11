Reguladores dos Estados Unidos querem ver a Google a vender o Chrome

O pedido do Departamento de Justiça e de um grupo de Estados – num documento de de 23 páginas - abre caminho a que o grupo tecnológico seja submetido ao pagamento de multas significativas. Visa não apenas o monopólio do Google em matéria de motores de busca, mas também trava as crescentes ambições na área da inteligência artificial.



O navegador Chrome, da Google, pode valer perto de 20 mil milhões de dólares (19,01 mil milhões de euros), se os tribunais norte-americanos determinarem a venda da ferramenta digital, de acordo com a Bloomberg. As autoridades norte-americanas anti-monopólio dizem que deve também ser recolhido o licenciamento de dados da IA, mas a gigante digital alega que as propostas vão prejudicar os utilizadores.





Além da venda do navegador mais popular do mundo, o Departamento de Justiça quer proibir a empresa de assinar acordos milionários com os produtores de dispositivos de telecomunicações como iPhones, Android e outros, de forma a garantir que o motor de busca do Google deixe de ser a opção padrão.





No processo judicial desencadeado esta semana, as autoridades anticoncorrência argumentaram que uma cisão do Chrome poderia ajudar a evitar “a recorrência de um monopólio ilegal”.





“O terreno de jogo não está nivelado por causa da conduta da Google e a sua qualidade reflete os ganhos ilícitos de uma vantagem adquirida ilegalmente”, escrevem os advogados do Governo Federal norte-americano.





“A solução deve fechar essa lacuna e privar A Google dessas vantagens”, acrescentam. As alterações propostas pretendem uma regulamentação rigorosa do Google durante dez anos, sujeitando-o à supervisão do mesmo tribunal federal de Washington que decidiu que a empresa mantinha um monopólio ilegal em pesquisas online e publicidade associada.





“O comportamento ilegal da Google privou os rivais não apenas de canais de distribuição essenciais, mas também de parceiros de distribuição que poderiam permitir a entrada de concorrentes nesses mercados de formas inovadoras”, declarou o Departamento de Justiça dos EUA.







O Google, da Alphabet Inc. deverá apresentar uma contraproposta em dezembro.





O juiz Mehta agendou a próxima sessão do julgamento destas propostas para abril de 2025. Porém, o presidente eleito, Donald Trump, e o próximo chefe do Departamento de Justiça podem intervir e mudar o curso do caso.