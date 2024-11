Remessas sobem 4,4% até setembro, para 3,1 mil milhões de euros

De acordo com os dados do Banco de Portugal consultados hoje pela Lusa, os emigrantes enviaram para Portugal 344,9 milhões de euros em setembro, o último mês com dados disponíveis, aumentando para 3.151,54 milhões de euros o total de verbas enviadas de janeiro a setembro, o que revela um aumento de 4,43% face aos 3.017,92 milhões enviados nos primeiros três trimestres do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 612,98 milhões de euros de janeiro a setembro, o que representa uma subida de 14,48% face aos 535,46 milhões enviados no mesmo período de 2023.

Como é tradicional, os imigrantes brasileiros representam a maior fatia deste valor, tendo enviado 304,74 milhões de euros, o que representa uma subida de 6,16% face aos 287 milhões que enviaram entre janeiro e setembro do ano passado.

No que diz respeito aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), houve uma variação significativa nas remessas enviadas pelos africanos lusófonos a trabalhar em Portugal, que enviaram para os seus países 56,7 milhões de euros de janeiro a setembro deste ano, o que equivale a uma subida de 31,4% face aos 43,17 milhões enviados no mesmo período do ano passado.