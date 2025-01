A Reserva Federal norte-americana decidiu manter as taxas de juro inalteradas. Representa isto uma pausa no ciclo de três subidas, desde o final do ano passado. Nesta altura, as taxas de juro estão entre 4,25 e 4,5%.

De acordo com o Comité Federal de Mercado Aberto, "os riscos para alcançar os objetivos de emprego e de inflação estão aproximadamente equilibrados" mas as perspetivas económicas "são incertas", pelo que a medida tem por objetivo puxar pela economia.



O Presidente da FED, Jerome Powell, justifica a decisão com essa incerteza em relação ao panorama económico, mas não especifica se tal incerteza se deve à nova administração Trump.