Reservas internacionais de Moçambique em queda desde o início do ano

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, essas reservas - em moeda estrangeira - tinham crescido em janeiro para quase 3.601 milhões de dólares (3.332 milhões de euros), o valor mais elevado desde setembro de 2021.

Contudo, desde o início do ano caíram praticamente 0,5%, com recuos ligeiros todos os meses.

Estas reservas são suficientes para cobrir cerca de três meses de necessidades de importações previstas para todo o ano, cobertura que aumenta para quase 4,8 meses excluindo grandes projetos, segundo dados anteriores do banco central.

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconheceu em 17 de abril o "bom desempenho" da economia moçambicana, depois de receber, em Washington, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

"Nós temos um programa ativo com Moçambique e estou agradada por ver que a situação fiscal do país reforçou-se, o crescimento está em alta e a inflação em baixa, as reservas estão fortes", apontou.

Ao lado do Presidente moçambicano, com quem se reuniu durante mais de 30 minutos na sede da instituição financeira, na capital norte-americana, Kristalina Georgieva acrescentou que o resultado deste desempenho tem sido a "construção de instituições fortes", colocando "em prática boas políticas".