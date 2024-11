Reunião da OPEP+ prevista para domingo foi adiada para 5 de dezembro

Num breve comunicado, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) explicou que a mudança da data se deve ao facto de vários ministros que vão participar no encontro assistirem no domingo a uma cimeira de países do Golfo no Kuwait.

A conferência ministerial da denominada `aliança OPEP+` (OPEP e aliados), uma reunião semestral e regular, tem vindo a manter em suspenso os mercados mundiais de petróleo há dias.

O principal ponto da agenda do encontro é decidir se dão `luz verde` a um aumento paulatino da produção a partir de 01 de janeiro, depois de o terem adiado já duas vezes, já que originalmente iria começar em outubro passado.

Segundo analistas, a razão dos atrasos é o temor de que um aumento possa impulsionar para baixo os preços do `ouro negro` num mercado saturado, apesar das fortes reduções da oferta aplicadas pela OPEP+ desde o final de 2022.

O plano original, sancionado em junho, era devolver ao mercado a partir de outubro um total de 2,2 milhões de barris diários de petróleo, de forma gradual e no decurso de 12 meses, com início de um aumento mensal de 180.000 barris diários.

Desta forma reverter-se-ia parte dos 5,86 milhões de barris por dia que a OPEP+ cortou desde outubro de 2022, equivalente a quase 6% da procura global, para apoiar os preços do petróleo.

Os restantes cortes, de 3,66 milhões de barris por dia, mantêm-se em vigor até ao final de 2025.

Desconhece-se ainda se os 12 membros da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, e os 10 aliados, liderados pela Rússia, têm previsto ir a Viena na próxima quinta-feira, ou realizarão o encontro remotamente.