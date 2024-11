Rublo cai face ao dólar para nível mais baixo desde março de 2022

A moeda russa, muito volátil nos últimos três anos, foi negociada oficialmente a 102,58 rublos em relação ao dólar, de acordo com a taxa fixada pelo banco central, acima do limiar simbólico de 100 rublos por um dólar. O euro negociava hoje a 107,43 rublos.

A queda do rublo ocorreu um dia depois do lançamento de um míssil russo hipersónico de nova geração contra a Ucrânia e na sequência de declarações do líder russo, Vladimir Putin, afirmando que a Rússia estava preparada para todos os cenários, num conflito que assumiu um "caráter global".

Horas mais tarde, a administração norte-americana anunciou uma série de sanções contra cerca de 50 instituições bancárias russas, incluindo o Gazprombank, braço financeiro do grupo estatal do gás Gazprom, usado para pagamentos com clientes estrangeiros.

As restrições visam também instituições bancárias de pequena e média dimensão que se suspeita que Moscovo utiliza para fazer pagamentos de equipamento e tecnologia que a Rússia está a adquirir.

É preciso recuar ao primeiro trimestre de 2022, nas primeiras semanas de ofensiva russa na Ucrânia, para ver o rublo tão fraco face ao dólar (tendo negociado oficialmente a 120 rublos por um dólar no dia 11 de março de 2022).

Até ao início de setembro, o rublo negociou estável, mas nessa altura começou de novo a depreciar-se, tendência que tem mantido desde então.