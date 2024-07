Somincor confirma "contactos exploratórios" para venda da mina de Neves-Corvo

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Somincor confirmou "a existência de contactos exploratórios de empresas interessadas na aquisição da operação mineira em Portugal".

"As manifestações de interesse registadas decorrem da relevância internacional da operação da Somincor e do potencial produtivo existente, em compromisso com os trabalhadores, a região e o país", acrescentou a nota.

A Somincor adiantou igualmente já ter informado os seus colaboradores em Neves-Corvo, onde produz, sobretudo, concentrados de cobre e de zinco, que a Lundin Mining "está a avaliar a possibilidade de vender a sua posição nos ativos europeus".

"Sendo certo que a Somincor continuará a acrescentar valor na prospeção de minerais relevantes para a transição energética, que contribuem para o emprego, a qualidade de vida e o desenvolvimento local", afiançou.

O comunicado da Somincor surge depois da uma notícia, divulgada hoje, pelo jornal "ECO", que dava conta da pretensão da Lundin Mining vender a empresa mineira sediada no distrito de Beja.

De acordo com a notícia do "ECO", a fase de apresentação de propostas pela mina de Neves-Corvo termina nesta quarta-feira, numa operação que estará a ser conduzida pelo Banque de Montréal.

Constituída em 24 de julho de 1980, a Somincor é a concessionária da mina de Neves-Corvo, que produz, sobretudo, concentrados de cobre e de zinco, assim como prata e chumbo, e onde trabalham cerca de 2.000 pessoas.

A empresa é uma subsidiária há quase 20 anos do grupo sueco-canadiano Lundin Mining, sendo a maior mina de zinco na Europa e a sexta maior de cobre também no continente europeu, além de ser a maior empregadora da região.

No ano passado, foram produzidas em Neves-Corvo um total de 108.812 toneladas de zinco e 33.823 toneladas de cobre, segundo o relatório de produção de 2023 e perspetivas para o triénio 2024-2026, divulgado no início deste ano pela Lundin Mining.

Além de Neves-Corvo, a Lundin Mining, que tem sede em Toronto (Canadá), é detentora das minas de Candelária e Caserones (ambas no Chile), Chapada (Brasil), Josemaria (Argentina), Eagle (Estados Unidos) e Zinkgruvan (Suécia).