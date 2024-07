Sondagem Católica. Há mais portugueses com dificuldades em pagar despesas de saúde

Na sondagem agora divulgada, verifica-se que 18 por cento dos inquiridos que pagam renda ou prestação de habitação tiveram dificuldades em fazê-lo dentro do prazo, pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Este valor diminuiu ligeiramente, comparando com os 23 por cento registados na sondagem de julho de 2023.

O mesmo se verifica nas despesas de alimentação,No ano passado esse valor correspondia a 26 por cento, o que demonstra um decréscimo de pessoas com dificuldades em pagar despesas de alimentação.Já quanto a despesas ou mensalidades com escolas, creches, ATL ou lares de idosos, o valor mantém-se as dificuldades de garantir o pagamento.

As despesas em saúde ou medicamentos foram a área em que se verificou um aumento de pessoas com mais dificuldade em pagar. Segundo a sondagem, 27 por cento dos inquiridos que pagam despesas de saúde ou medicamentos tiveram dificuldades em fazê-lo dentro do prazo. No ano passado, na mesma área, a percentagem era de 24 por cento.





O estudo da Universidade Católica compara estes valores ainda com os registados em fevereiro de 2012, no “tempo da troika”.

Portugueses mantêm hábitos de consumo

Depois de analisadas as dificuldades dos portugueses em pagar despesas, a Universidade Católica avaliou os hábitos de consumo das famílias no último ano. A maioria dos inquiridos considera que, nos últimos 12 meses, manteve os hábitos de consumo do núcleo familiar.No ano passado, já 51 por cento das pessoas admitiu que tinham esse hábito.Já quando a gastos em atividades de lazer – como jantar fora, ir ao cinema ou a concertos, ou aquisição de canais de TV – regista-se um aumento nas pessoas que mantiveram estes consumos. Nesta sondagem,Uma grande maioria dos portugueses continua a preocupar-se com a qualidade dos produtos alimentares que consome. Segundo os dados da Católica,Há outros dois aspetos que demonstram que há alterações nos hábitos de consumo em Portugal:No ano passado, as sondagens indicavam que 67 por cento dos inquiridos mantinham este hábito de consumo., o que representa uma ligeira descida considerando que, no mesmo período em 2023, 16 por cento tinham aumentado.Quanto a poupar, aumento o número de pessoas que põem dinheiro de parte, nos últimos 12 meses:

Férias



Um dos parâmetros para avaliar as condições de vida dos portugueses é através dos destinos de férias. Apesar de os inquiridos terem, em geral, menos dificuldade a pagar despesas e a manter hábitos de consumo, há menos pessoas a pensar ir de férias para fora este ano.Questionados se pretendem fazer férias fora da residência habitual,. No ano passado, havia 39 por cento com a certeza que ia e 40 por cento que não.Mas quando inquiridas só pessoas que costumam fazer férias fora da zona de residência,

Poucas alterações nos rendimentos

De acordo com a sondagem realizada pela Universidade Católica para a RTP, os rendimentos dos agregados familiares portugueses mantiveram-se, na generalidade, iguais ao que eram no ano passado.Comparativamente a julho de 2023, este valor (os 17 por cento) é menor, visto que na altura 20 por cento dizia ter rendimentos inferiores ao ano anterior.“Neste último escalão, cerca de sete por cento afirmam ter agora rendimentos inferiores aos de um ano”.

Atualmente, 55 por cento diz que os rendimentos estão iguais ao que eram no último ano (em 2023, 51 por cento mantinha os rendimentos) e só 27 por cento considera que os rendimentos do agregado familiar aumentaram (no ano passado, 28 por cento tinha mais rendimentos que no ano anterior).