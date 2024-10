Subsidiária italiana da Corticeira Amorim compra Intercap por 10 ME

Na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "o grupo italiano SACI, detido em partes iguais pela Corticeira Amorim (através da sua filial Amorim Cork S.G.P.S., S.A) e pela família Getto, chegou a um acordo para a aquisição de 100% do capital social da sociedade italiana Intercap S.r.l., sedeada em Canelli (Piemonte, Itália) por um valor de 10 milhões de euros".

Esta aquisição "será realizada em duas fases (aquisição de 55% em outubro de 2024 e dos restantes 45% em março de 2025) à sociedade Paradigma, pertencente a Graziano Bocchino, que continuará a prestar o seu apoio e a contribuir com o seu `know-how` e visão empreendedora", destacou.

A Corticeira Amorim explicou que a Intercap, constituída em 1986, "é especializada na produção de cápsulas de `surbouchage` para espumantes e vinhos tranquilos, com vendas em mais de 40 países, representando o mercado italiano cerca de 70% do seu volume de negócios que, em 2023, se situou nos 13 milhões de euros".

A empresa conta com 60 trabalhadores e tem "a sua base industrial em Canelli, com filiais em França, Estados Unidos da América e Chile".

"Esta aquisição vem reforçar as competências do grupo SACI nesta área, permitindo ao grupo SACI uma oferta mais abrangente para o segmento de espumantes, com serviços e uma gama de produtos capazes de responder às exigências deste segmento de mercado", rematou.

A Corticeira Amorim comprou 50% da SACI em janeiro de 2022, por 48,66 milhões de euros.