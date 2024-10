Trabalhadores da Boeing em Seattle rejeitam acordo e mantêm greve

Cerca de 64% dos membros da secção local do sindicato dos maquinistas (IAM) votaram na quarta-feira contra o plano, disse o grupo na rede social X (antigo Twitter).

A última oferta da Boeing previa um aumento salarial de 35% em quatro anos, mas sem restabelecer o regime de pensões abolido em 2008, exigência de muitos trabalhadores.

A Boeing anunciou na quarta-feira um prejuízo líquido de 6,17 mil milhões de dólares (5,72 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, sendo as consequências da greve em curso uma das causas.

No terceiro trimestre, a Boeing entregou 116 aviões comerciais, menos 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

"A minha missão é clara, colocar este grande navio no rumo certo e fazer a Boeing regressar à posição de líder que conhecemos e desejamos", indicou o presidente executivo do grupo, Kelly Ortberg.

"Estamos preocupados com os desafios de hoje, mas devemos construir as bases da Boeing de amanhã", acrescentou, detalhando as prioridades dessa missão, a começar por "uma mudança fundamental da cultura" no seio da empresa.