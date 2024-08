Trinta e oito municípios em Portugal vão cobrar taxa turística

Eram 15 autarquias em julho do ano passado, agora são 38 que já a cobram ou que o vão fazer até outubro.Mas há outros que já estão a marcar a data no calendário para avançar com a medida, justificada para mitigar os efeitos da pressão turística. É o que vai acontecer com Matosinhos, que vai cobrar dois euros a partir de janeiro do próximo ano.

Luísa Salgueiro, a presidente da Câmara que é também presidente da Associação Nacional de Municípios, diz que esta é uma forma dos municípios poderem enfrentar os impactos da maior procura de visitantes. Mas recomenda que as autarquias demonstrem que são mesmo alvo de pressão turística para cobrarem a taxa.





Carlos Moedas já tinha dito à Antena 1 em que é que ia aplicar o dinheiro e que espera que ajude a acalmar moradores que começam a queixar-se de tantos turistas na cidade.