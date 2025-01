Trump encara chinês DeepSeek como "sinal de alerta" para tecnológicas dos Estados Unidos

“O lançamento do DeepSeek, IA de uma empresa chinesa, deve ser uma chamada de atenção para as nossas indústrias de que precisamos estar extremamente focados em competir para vencer”, disse Donald Trump.



A principal vantagem do DeepSeek consiste no facto de, aparentemente, oferecer o mesmo desempenho dos modelos de IA existentes (como o ChatGPT), mas com muito menos recursos, o que ameaça o domínio da IA liderada pelos EUA.



A DeepSeek diz ter treinado este modelo de Inteligência Artificial por cerca de seis milhões de dólares por ano. Em comparação, a OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, investe cerca de cinco mil milhões anualmente.



O lançamento deste chatbot chinês vem, assim, ameaçar a liderança dos EUA no domínio da inteligência artificial, numa altura em que Donald Trump – que está de regresso à Casa Branca – prometeu um investimento de vários milhares de milhões de dólares para acelerar os avanços tecnológicos dos EUA nesta área, em especial competição contra a China.



Reagindo a esta notícia em particular, o presidente norte-americano considera que os últimos desenvolvimentos na indústria de IA da China podem ser “positivos” para os EUA.



“Isto é bom porque não precisamos de gastar tanto dinheiro”, disse Trump. “Eu vejo isso como algo positivo, como um trunfo”, acrescentou o presidente norte-americano.



O CEO da OpenAI, Sam Altman, considera o DeepSeek um "modelo impressionante" e prometeu acelerar o desenvolvimento da sua tecnologia.



“O R1 da DeepSeek é um modelo impressionante, particularmente em torno do que eles são capazes de entregar pelo preço”, disse Altman. "Obviamente, entregaremos modelos muito melhores e também é legitimamente revigorante ter um novo concorrente!", prometeu.

A aposta chinesa na inteligência artificial fez tombar as maiores tecnológicas norte-americanas, tendo eliminado um bilião de dólares em valor do principal índice de tecnologia dos EUA. O conglomerado norte-americano de semicondutores Nvidia “afundou” na segunda-feira, tendo desvalorizado 17%. O conglomerado norte-americano de semicondutores Nvidia “afundou” na segunda-feira, tendo desvalorizado 17%. Durante o fim de semana, a DeepSeek tornou-se a aplicação gratuita mais descarregada na loja em linha da Apple nos EUA, ultrapassando o ChatGPT, da OpenAI, que lançou a corrida à IA generativa no final de 2022.



A perda de capitalização bolsista da Nvidia foi de 589 mil milhões de dólares – uma das piores baixas alguma vez registada na praça bolsista nova-iorquina.



Esta terça-feira, a fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest, fornecedora da Nvidia, perdeu 10% após cair quase 9% na segunda-feira. A multinacional americana de semicondutores Broadcom fechou em queda de 17,4%, enquanto a Microsoft, apoiante do ChatGPT, caiu 2,1% e a Alphabet, controladora do Google, fechou em queda de 4,2%. O índice de semicondutores da Filadélfia caiu 9,2%, para sua maior queda percentual desde março de 2020.



A fabricante japonesa de semicondutores Tokyo Electron e o investidor iniciante em tecnologia SoftBank Group caíram 5%.



O Nasdaq, o índice do mercado de ações dominado por empresas do setor tecnológico, desceu na segunda-feira 2,61% para 19.433,32 pontos e o índice alargado S&P 500 registava uma queda de 1,67% para 5.999,27 pontos.

DeepSeek é uma empresa chinesa de inteligência artificial sediada em Hangzhou, uma cidade no sudeste da China, que surgiu a partir de uma startup universitária. Foi fundada em 2023 por Liang Wenfeng, de 40 anos.



Para além do custo no investimento, o DeepSeek apresenta mais diferenças em relação ao ChatGPT, nomeadamente o modelo utilizado. O chatbot chinês é feito num modelo aberto a programadores, conhecido por R1, e o ChatGPT não.



Este modelo usa um tipo diferente de arquitetura interna que requer menos uso de memória, reduzindo consideravelmente os custos computacionais de cada pesquisa ou interação com o sistema estilo chatbot. Ao mesmo tempo, alega ter um desempenho no mesmo nível do modelo o1 da OpenAI, que foi lançado para utilizadores do ChatGPT em dezembro.



Por outras palavras, o DeepSeek precisa de menos tempo para alcançar a mesma performance que outros modelos de IA, como o ChatGPT, e de menos recursos para treinar, o que faz reduzir consideravelmente o investimento anual em IA.



A DeepSeek diz ter demorado apenas dois meses e menos de seis milhões de dólares para desenvolver o modelo, embora alguns observadores alertem que isso provavelmente seja uma subestimação.



"A abordagem tecnológica da DeepSeek desafia o domínio dos Estados Unidos na IA, demonstrando que as suas restrições à venda de semicondutores à China têm sido ineficazes", disse Li Baiyang, professor de estudos de inteligência artificial na Universidade de Nanjing, citado pelo jornal oficial chinês Global Times.



"Os investidores estão desconcertados com esta nova reviravolta nos acontecimentos e receiam que as empresas norte-americanas especializadas em IA se tornem menos influentes", disse Sam Stovall, da CFRA, à AFP.



