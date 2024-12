Ursula von der Leyen fala de acordo com benefícios para ambas as partes

A presidente da Comissão Europeia acredita que este acordo vai trazer benefícios para as duas partes.



O acordo deverá acabar com as barreiras comerciais, vai permitir o acesso sustentável a matérias-primas e facilitar o invesimento.



As negociações entre a União Europeia e o Mercosul tinham começado em 1999 e só 25 anos depois foi alcançado um acordo. Os agricultores franceses estão contra este entendimento e prometem voltar às ruas.



No Uruguai, a presidente da Comissão Europeia considerou que este é um dia histórico e garantiu que os agricultores vão ser protegidos.