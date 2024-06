O jogador falou do seu bom momento de forma, do jogo frente aos croatas como espaço para fazer experiências para o Europeu e de outros assuntos marginais ao jogo como o comentário à afirmação de Roberto Martínez que disse ter a certeza que o Bernardo vai ser treinador: "Por enquanto estou muito feliz como jogador e ainda não penso nisso, mas claro que agradeço as palavras do selecionador, é um orgulho que pense dessa forma. Se tivesse de escolher um, seria o Rúben Dias. Vê o futebol da mesma forma que eu e é um grande amigo, seria fácil relacionar-me com ele".