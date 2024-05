Jurásek entre os selecionados checos para o Euro2024

A lista do selecionador Ivan Hasek foi hoje divulgada, com Jurásek - que não se adaptou ao Benfica, depois de contratado por 14 milhões de euros - a manter-se entre as opções checas, após ter estado em parte da qualificação e nos dois jogos particulares disputados em março.



Entre os convocados, o selecionador conta também com as ‘estrelas’ Tomas Soucek (West Ham) e Patrik Schick (Bayer Leverkusen), com o avançado campeão na ‘Bundesliga’ a ter os seus companheiros de clube Adam Hlozek e Matej Kovar na seleção.



A República Checa integra o Grupo F, com Portugal, que defronta em 18 de junho, Geórgia, em 22, e Turquia, em 26.



A seleção fará um estágio prévio em Schladming, na Áustria, e terá ainda dois jogos de preparação, com Malta, em Grödig, em 07 de junho, e com a Macedónia do Norte, em Hradec Kralove, no dia 10.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovár (Bayer Leverkusen/Ale) e Vítezslav Jaros (Sturm Graz(Aut).



- Defesas: Vladimír Coufal (West Ham/Ing), David Doudera (Slavia Praga), Tomáš Holes (Slavia Praga), Robin Hranác (Viktoria Plzen), Ladislav Krejcí (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga), Tomás Vlcek (Slavia Praga), David Jurásek (Hoffenheim/Ale) e Martin Vitík (Sparta Praga).



- Médios: Tomás Soucek (West Ham/Ing), Michal Sadílek (Twente/Hol), Antonín Barák (Fiorentina/Ita), Lukás Provod (Slavia Praga), Ondrej Lingr (Feyenoord/Hol), Václav Cerný (Wolfsburgo/Ale), Matej Jurásek (Slavia Praga), Pavel Sulc (Viktoria Plzen) e Lukás Cerv (Viktoria Plzen).



- Avançados: Patrik Schick (Bayer Leverkusen/Ale), Jan Kuchta (Sparta Praga), Tomás Chorý (Viktoria Plzen), Mojmír Chytil (Slavia Praga) e Adam Hlozek (Bayer Leverkusen/Ale).