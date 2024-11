Anderlecht, adversário do FC Porto, goleia na liga belga

Em jogo disputado em Brugge, o avançado dinamarquês Kasper Dolberg foi a figura da partida, com um "hat-trick", golos aos 18, 60, de grande penalidade, e 75 minutos, já depois de Leoni apontar o terceiro, aos 72.



O internacional dinamarquês, de 27 anos, que cumpre a segunda época no Anderlecht, soma 12 golos em 22 jogos, oito dos quais no campeonato, competição em que a equipa é quarta classificada, com 23 pontos, a oito do líder Genk, que tem menos um jogo.



A fechar a contagem, já nos descontos, o argentino Luis Vasquez, que tinha entrado para o lugar de Dolberg, ainda fez o quinto golo, que deu ao Anderlecht a vitória mais robusta da temporada.



Na Liga Europa, a equipa está na quinta posição, com 10 pontos, e recebe o FC Porto, 22.º, com quatro, em 28 de novembro (17:45), na quinta jornada da competição.