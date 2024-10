Avançado Fran Navarro regressa aos treinos do FC Porto sem limitações

Ausente das opções do treinador Vítor Bruno desde 28 de setembro, devido a gestão de esforço, o avançado participou na sessão matinal decorrida no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde os `dragões` regressaram ao trabalho três dias depois da receção vitoriosa ao Sporting de Braga (2-1), da oitava jornada do campeonato.

O guarda-redes Denis Gutu e o médio angolano Domingos Andrade, ambos provenientes da equipa B `azul e branca`, 18.ª e última classificada da II Liga, também evoluíram com o plantel principal do FC Porto, que continua com o defesa central espanhol Iván Marcano e o lateral esquerdo nigeriano Zaidu no boletim clínico.

De fora estiveram ainda Diogo Costa (Portugal), Vasco Sousa e Rodrigo Mora (sub-21 lusos), Marko Grujic (Sérvia), Stephen Eustáquio (Canadá), Samu (Espanha sub-21) e Deniz Gül (Suécia Sub-21), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais.

O FC Porto volta aos treinos na quinta-feira, às 10:00, no Olival, tendo em vista o embate com o Sintrense, um dos líderes da Série D do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, agendado para 20 de outubro, às 17:00, no Estádio José Gomes, na Amadora.

Os `azuis e brancos` vão iniciar a participação na 85.ª edição da Taça de Portugal, prova que conquistaram por 20 vezes, incluindo nas últimas três temporadas.