Defesa central Nehuén Pérez chega ao FC Porto emprestado pela Udinese

"O acordo entre os dois clubes prevê a cedência do atleta a título de empréstimo pelo valor total de 4,1 milhões de euros e inclui a opção de compra de 90% dos direitos económicos do jogador pelo valor fixo de 13,3 milhões. A Udinese assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros e o FC Porto declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação", informaram os `dragões`, em comunicado.

Já a Udinese revelou, através de uma nota no seu site oficial, que a compra do passe do jogador pelo FC Porto tornar-se-á "obrigatória, mediante o cumprimento de determinados objetivos".

"Estou muito feliz por estar aqui, mal podia esperar por este momento. Tenho como objetivo ganhar títulos e dar alegrias aos adeptos. É um salto na minha carreira e estou preparado para dar este grande passo", observou Nehuén Pérez, em declarações aos meios oficiais do emblema `azul e branco`.

O defesa central, de 24 anos, está de regresso a Portugal, onde fez 26 jogos e um golo pelo Famalicão em 2019/20, no primeiro de três empréstimos seguidos por parte dos espanhóis do Atlético de Madrid, aos quais tinha chegado na época anterior, oriundo do Argentino Juniors, sem nunca ter atuado pelo conjunto principal.

Seguiram-se passagens pelo Granada (2020/21) e pela Udinese, que o contrataria em definitivo aos `colchoneros` no verão de 2022, numa ligação pontuada por quatro tentos e uma assistência em 97 partidas ao serviço da atual equipa dos portugueses Gonçalo Esteves, Leonardo Buta, Domingos Quina e Vivaldo Semedo.

"Acima de tudo, vem para reforçar a equipa num setor que era necessário. [O jogador] Era do agrado de toda estrutura, estrutura desportiva, treinador principal e equipa de prospeção. Foi um trabalho conjunto que chegou a bom porto e estamos muito satisfeitos", salientou o presidente dos `dragões`, André Villas-Boas.

Com duas internacionalizações pela campeã mundial e bicampeã sul-americana Argentina, Nehuén Pérez foi titular nos primeiros três jogos oficiais dos `bianconeri` em 2024/25 e junta-se agora ao médio Fábio Vieira, emprestado pelo vice-campeão inglês Arsenal, e aos avançados Samu Omorodion, oriundo dos espanhóis do Atlético de Madrid, e Deniz Gül, contratado aos suecos do Hammarby, no lote de reforços anunciados na janela de transferências de verão pelo FC Porto.

"Foi uma negociação difícil, árdua. O Nehuén foi um dos primeiros alvos identificados pelo clube. Conseguimos levar a negociação a bom porto e podemos desfrutar do seu talento a favor do FC Porto", acrescentou André Villas-Boas, em alusão a um defesa central "agressivo, de antecipação e com bom porte físico".

No final da temporada, caso seja acionada a cláusula de compra obrigatória e o negócio ascender aos 17,4 ME, o novo jogador da equipa orientada por Vítor Bruno entrará para o top 5 das contratações mais caras de sempre dos `dragões`, atrás do também central David Carmo, dos médios Óliver Torres e Giannelli Imbula, e do avançado Hulk.

RYTF // MO

Lusa/Fim