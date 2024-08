Fábio Vieira regressa ao FC Porto dois anos depois por empréstimo do Arsenal

"O FC Porto poderá pagar ao Arsenal uma taxa de empréstimo variável em função do número de participações do atleta nas diversas competições que o clube disputar. Adicionalmente, em caso de atingimento de objetivos coletivos e individuais, poderá ser paga uma remuneração variável até 700.000 euros. A duração do empréstimo do atleta contempla a sua participação no Mundial de clubes", explicaram os 'dragões', em comunicado.



O médio ofensivo, de 24 anos, tinha deixado o FC Porto em 2022/23, num negócio avaliado em 35 milhões de euros (ME), mais cinco ME em variáveis, mas nunca se impôs nos 'gunners', somando três golos e nove assistências em 49 jogos, por entre duas partidas e um tento ao serviço da respetiva equipa de sub-21.



"Eu queria ter minutos, coisa que foi difícil para mim em Inglaterra, porque tive duas lesões. Achei que o FC Porto seria a melhor opção para voltar a ter competitividade e estou feliz por estar cá e pronto para começar a trabalhar. Camisola '10'? É um número mítico no futebol e acho que me assenta bem", assegurou.



Vencedor de uma Supertaça inglesa e vice-campeão europeu de sub-21 pela seleção nacional em 2021, numa prova em que foi eleito melhor jogador, Fábio Vieira volta agora ao clube no qual se formou e venceu a UEFA Youth League, em 2018/19, antes de conquistar dois campeonatos e uma Taça de Portugal, num total de 10 tentos e 18 passes para golo em 76 encontros pelo conjunto principal, de 2020 a 2022.



"Estamos muito satisfeitos e sabemos perfeitamente o que ele vale. Houve um pedido especial do 'mister' [Vítor Bruno] para o seu regresso. Foi um negócio difícil e fácil. Difícil, porque o Fábio é um jogador com qualidade para estar em qualquer campeonato do mundo, mas aceitou vir para o FC Porto pelo seu amor emocional ao clube. Fácil, uma vez que o Arsenal nos ajudou nesta negociação e foi inexcedível", enquadrou o presidente 'azul e branco', André Villas-Boas.



O médio juntou-se aos avançados Samu Omorodion, proveniente dos espanhóis do Atlético de Madrid, e Deniz Gül, contratado aos suecos do Hammarby, no lote de reforços anunciados na janela de transferências de verão pelo FC Porto, integrado no trio de líderes da I Liga, a par do campeão nacional Sporting e do Famalicão.



"Não estamos a falar de um jogador que precisa de se adaptar. Ele está pronto e sabe a responsabilidade que é envergar a camisola do FC Porto. Estamos seguros de que vai dar muito rendimento. O número '10' é normalmente atribuído a mágicos e essa é uma responsabilidade que vai recair sobre ele. Quando lhe perguntei se queria ficar com o '10', a resposta foi logo afirmativa e assumiu essa responsabilidade sem medo, tal como assume o desejo pela bola", juntou André Villas-Boas.



Fábio Vieira foi caracterizado pelo diretor desportivo do FC Porto, o espanhol Andoni Zubizarreta, como "um construtor de jogo, capaz de passar e rematar bem e decisivo para o jogo ofensivo da equipa, a quem ninguém precisa de explicar qual é a história do clube, porque faz parte dela”.



“Teve sempre muita qualidade para potenciar e sabe que o FC Porto é o lugar ideal para crescer. Quis voltar com mais experiência do que tinha quando saiu, porque agora conhece o futebol de alta competição e exigência máxima. Esteve nesse nível da Premier League e vai trazer-nos muita experiência. Bastou-me ver o sorriso dele quando aterrou para perceber que está em casa", reconheceu.