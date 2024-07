FC Porto abre pré-temporada com vitória sobre Sanjoanense

O FC Porto venceu hoje à porta fechada a Sanjoanense, da Liga 3, por 4-0, na primeira partida de preparação do clube da I Liga de futebol para 2024/25, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Os espanhóis Fran Navarro, Iván Jaime, que 'bisou', e Toni Martínez fizeram os golos do conjunto orientado por Vítor Bruno, cuja pré-época está em marcha desde segunda-feira.



O FC Porto utilizou 25 dos 28 futebolistas integrados nos trabalhos, à exceção do defesa central espanhol Iván Marcano e do lateral esquerdo nigeriano Zaidu, ambos lesionados, num desafio em que a Sanjoanense substituiu à última hora o Varzim, também da Liga 3, como adversário dos 'azuis e brancos', por impossibilidade do clube da Póvoa de Varzim.



Cláudio Ramos, João Mário, Gabriel Brás, David Carmo, Martim Cunha, Gonçalo Borges, Alan Varela, Romário Baró, André Franco, Danny Namaso e Fran Navarro compuseram o 'onze' inicial de Vítor Bruno, que não utilizou o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, por opção.



Os 'dragões' vão continuar a trabalhar no Olival na próxima semana e estagiarão de 15 a 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, realizando mais seis jogos de preparação até à estreia oficial em 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão Sporting, que derrotou na última final da Taça de Portugal.