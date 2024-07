FC Porto apresenta-se frente aos sauditas do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Uma semana antes do arranque oficial de 2024/25, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, em Aveiro, os `dragões` vão receber o emblema de Riade, às 18:30, no Estádio do Dragão, no Porto, no sétimo e último duelo de pré-época.

O Al Nassr começou a estagiar na segunda-feira no Algarve e é treinado por Luís Castro, que foi coordenador das camadas jovens do FC Porto, orientou a equipa B entre 2013 e 2016, arrebatando a II Liga em 2015/16, e passou pelo plantel principal portista em 2014.

Além de Cristiano Ronaldo, que está de férias após a eliminação de Portugal nos quartos de final do Euro2024, o Al Nassr tem dois ex-jogadores dos `dragões`, nomeadamente o lateral esquerdo brasileiro Alex Telles e o médio internacional português Otávio, que rumou aos sauditas em 2023 por 60 milhões de euros, na venda mais alta da história `azul e branca`.

O FC Porto jogará pela última vez na pré-temporada quatro dias depois da conclusão do estágio em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, que decorre entre 15 e 24 de julho, tendo em vista a estreia oficial em 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão Sporting, que derrotou na última final da Taça de Portugal.