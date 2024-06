FC Porto e Sérgio Conceição ligados até dia 30

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD presidida por André Villas-Boas oficializou a rescisão com o técnico, que foi acertada nas últimas horas e “não implica o pagamento de quaisquer quantias” extra pelos "dragões".



“Em relação ao acordo para a prorrogação do contrato de trabalho por mais quatro anos, comunicado no dia 25 de abril e que iria entrar em vigor em 01 de julho, comunicou hoje (na segunda-feira) o treinador, publicamente ter procedido à rescisão unilateral do mesmo, ao abrigo da faculdade que lhe foi concedida de acordo com o respetivo clausulado. A relação laboral entre as partes terminará, como tal, em 30 de junho”, indicou o FC Porto.



Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o acordo foi alcançado na tarde de segunda-feira, numa reunião entre os advogados da SAD azul e branca e do treinador, no Porto.



A saída de Sérgio Conceição, de 49 anos, sucede alguns dias depois de uma polémica e mediatizada rutura com Vítor Bruno, seu adjunto há 12 anos, que, segundo a imprensa, será o potencial sucessor escolhido pela administração presidida por André Villas-Boas.