FC Porto falha conquista do tricampeonato europeu de bilhar às três tabelas

Na final, disputada na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão, a equipa portuguesa venceu na primeira mesa, perdeu na terceira, e viu o resultado nas pares ser favorável ao adversário dinamarquês, que acabou por lhe suceder como campeão europeu.



Rui Manuel Costa, detentor do título individual nacional e vencedor da Taça de Portugal, perdeu com Dion Nelin, por 40-16, ao cabo de 20 entradas.



Na mesa um, o portista Dick Jaspers somou 11 carambolas seguidas logo no arranque e superiorizou-se ao belga Eddy Merckx, após somente 21 entradas, por 40-21.



No duelo com Jean Paul De Bruijn, o jogador do FC Porto Torbjörn Blomdahl perdeu por 40-37, permitindo aos dinamarqueses fazerem o 2-1.



Obrigado a ganhar para manter viva a esperança de revalidar o título continental, José Miguel Soares acabou por ser derrotado por 40-37 por Allan Schroder.



Na meia-final, disputada também hoje, os portistas bateram os franceses do BC Andernosien por 3-0, garantindo presença na final, disputada na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão, no Porto.



No sábado, a equipa portista venceu os franceses do Saint Quentin (3-1), os neerlandeses do Cues&Darts/Xtreme (4-0) e os turcos do FBN Tekstil Spor Kulubu (3-1).