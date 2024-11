FC Porto ganha na "Champions" feminina de voleibol

O triunfo das campeãs nacionais aconteceu pela vantagem máxima, com os parciais de 25-20, 25-18 e 25-18, e permitiu às lusas subir ao terceiro lugar, à frente das eslovenas.



No outro jogo do grupo, o VakifBank venceu o Volley Milano também por 3-0, com 25-19, 25-18 e 25-17, e assumiu a liderança isolada do grupo.



O VakifBank é o próximo adversário do FC Porto, estando o encontro agendado para 10 de dezembro, na Turquia.



O FC Porto estreou neste jogo um reforço "de peso", a canadiana Shainah Joseph, que contribuiu com 10 pontos no primeiro jogo que disputou pelas azuis e brancas.



A canadiana foi a terceira melhor pontuadora da sua equipa no Dragão Arena, atrás da brasileira Victoria Pinto, com 16 finalizações, e de Puck Hoogers, com 12.



Os vencedores dos cinco grupos seguem para os quartos de final, na companhia dos três clubes oriundos dos play-offs a duas mãos entre os segundos colocados e o melhor terceiro, enquanto os últimos ficam automaticamente afastados.



Já os restantes terceiros classificados serão relegados para os "quartos" da Taça CEV, segunda prova de clubes da Confederação Europeia de Voleibol (CEV).