FC Porto procura recuperar segundo lugar isolado

Já depois de Sporting, líder isolado com 21 pontos, resultantes de sete triunfos em outros tantos, e Benfica, que ascendeu provisoriamente ao segundo posto, terem vencido os respetivos compromissos desta ronda, os 'dragões' estão obrigados a vencer hoje para manterem o segundo lugar que ocupavam no arranque desta ronda.



Além do FC Porto-Arouca, a sétima ronda conhece hoje mais três encontros: Famalicão-Nacional, Santa Clara-Boavista e Sporting de Braga-Rio Ave.



Resultados e programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 27 set:



Estoril Praia - Sporting, 0-3



- Sábado, 28 set:



Estrela da Amadora - Moreirense, 2-1



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 1-1



Benfica - Gil Vicente, 5-1



- Domingo, 29 set:



Famalicão - Nacional, 15:30



FC Porto - Arouca, 18:00



Santa Clara - Boavista, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)



Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30



- Segunda-feira, 30 set:



AVS - Farense, 20:15