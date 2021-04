FC Porto `recebe` Chelsea longe do Dragão e sem Sérgio Oliveira e Taremi

Por culpa da pandemia da covid-19, a eliminatória não terá adeptos e, face às restrições britânicas, os jogos não terão como palco o Dragão e Stamford Bridge, ainda que possam ser os golos ‘fora’ a decidir o duplo combate do Ramón Sánchez Pijzuán.No local onde em 2002/03 ganharam a Taça UEFA, numa final com o Celtic decidida no prolongamento (3-2), os ‘dragões’ procuram repetir o feito de 2003/04, única época em que ultrapassaram os ‘quartos’ – em 1993/94 era uma fase de grupos para oito.Pela frente, o conjunto comandado por Sérgio Conceição terá, porém, um Chelsea bem mais poderoso do que era o Lyon de há 17 anos, que o FC Porto quase ‘deixou por terra’ no Dragão, com um 2-0 selado por Deco e Ricardo Carvalho. Depois, empatou 2-2 fora.

Os ‘blues’ são quartos na Premier League, em lugar ‘Champions’, estão nas meias-finais da Taça de Inglaterra e só perderam um de 15 jogos desde a chegada do treinador alemão Thomas Tuchel, que na época passada conduziu o Paris Saint-Germain à final.



Ainda assim, e depois de 10 vitórias e quatro empates, com 17 golos marcados e escassos dois consentidos, a derrota veio com ‘estrondo’, em forma de um 2-5 sofrido no sábado na receção ao West Bromwich, num embate em que os londrinos ficaram reduzidos a 10 unidades logo aos 29 minutos, quando venciam (1-0).Foi apenas o terceiro jogo na curta ‘era’ Tuchel em que o Chelsea sofreu golos: manteve a sua baliza a zero em 12, incluindo no duelo dos ‘oitavos’ com o Atlético de Madrid (1-0 em Budapeste e 2-0 em casa), com o Manchester United ou o Liverpool.A tarefa dos ‘dragões’ perspetiva-se, assim, complicada e é agravada para o primeiro jogo pelo facto de Sérgio Conceição estar privado de dois titulares, sobretudo de Sérgio Oliveira, que decidiu a eliminatória com a Juventus com um ‘bis’ em Turim.No jogo de Itália, o cartão amarelo que viu aos 97 minutos tira-o da primeira mão dos ‘quartos’, cenário idêntico ao de Taremi, que foi expulsou por acumulação de amarelos no mesmo jogo, aos 54, por pontapear a bola com o jogo parado.No fim de semana, e ao contrário do Chelsea, o FC Porto saiu vitorioso, mas só conseguiu bater em casa o Santa Clara, por 2-1, na 25.ª ronda da I Liga portuguesa, com um golo apontado aos 90+5 minutos, pelo espanhol Toni Martínez.Os ‘dragões’ poderão, assim, apresentar-se mais motivados e estabilizados, perante um Chelsea que, depois do estrondoso 2-5 com o West Brom, poderá questionar-se se, afinal, sempre é a fortaleza defensiva que parecia ser desde a chegada de Tuchel.O encontro entre o FC Porto e o Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), não no Estádio do Dragão, mas no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

O reduto do conjunto da Andaluzia, que caiu nos ‘oitavos’ perante o Borussia Dortmund, será igualmente o palco da segunda mão, marcada para 13 de abril, no mesmo horário.













FC Porto caiu face a Mourinho no único duelo a eliminar com o Chelsea

O FC Porto encontrou o Chelsea em quatro ocasiões nas taças europeias de futebol e três das quais com José Mourinho ao comando dos ingleses, incluindo no único duelo a eliminar, que sorriu aos ‘blues’.



Três épocas depois de conduzir os ‘dragões’ ao seu segundo título europeu, o atual técnico do Tottenham reencontrou a equipa portista nos oitavos de final da ‘Champions’ e levou a melhor, mas num duelo equilibrado e discutido até ao último segundo.



A formação portista, comandada por Jesualdo Ferreira, começou muito bem o encontro da primeira mão, no Dragão, onde se adiantou logo aos 12 minutos, por intermédio de Raul Meireles, um dos muitos ex-jogadores do FC Porto que, depois, rumaram aos ‘blues’.



A vantagem dos portistas foi, porém, efémera, já que, quatro minutos volvidos, o russo Andrei Shevchenko restabeleceu a igualdade, que se manteve até final do encontro.



O Chelsea entrou, assim, em vantagem em Stamford Bridge, mas a mesma durou muito pouco, uma vez que, aos 15 minutos, Ricardo Quaresma, outro ex-FC Porto que viria a jogar no Chelsea, deu vantagem à equipa lusa, isolado por Lucho González.



Os ‘dragões’ seguraram o 1-0 até ao intervalo, mas, na segunda parte, logo aos 48 minutos, o holandês Arjen Robben empatou o jogo e a eliminatória, através de um remate de fora da área de pé esquerdo e a ajuda de um enorme ‘frango’ de Helton.



Aos 79 minutos, seria o alemão Michael Ballack, após assistência de Shevchenko, a dar o apuramento ao Chelsea, que teve, no entanto, de sofrer até final, uma vez que um golo dos portistas virava a eliminatória. Nunca chegou.



Este reencontro de Mourinho com o FC Porto foi o primeiro a eliminar, mas, antes, logo na época imediata à saída do treinador luso para Londres, os dois conjuntos mediram força, então na fase de grupos da mesma competição.



O primeiro encontro de sempre entre os dois clubes foi em Londres, em 29 de setembro de 2004, e o ‘onze’ de Mourinho impôs-se ao do espanhol Vitor Fernández por 3-1.



O russo Alexei Smertin, aos sete minutos, o marfinense Didier Drogba, aos 50, e o ‘capitão’ John Terry, aos 70, apontaram os tentos dos londrinos, enquanto o sul-africano Benni McCarthy marcou o golo dos ‘azuis e brancos’, aos 68.



No Estádio do Dragão, em encontro da última ronda da fase de grupos, o Chelsea, já vencedor do Grupo H, adiantou-se aos 34 minutos, por Damien Duff, mas o FC Porto, que precisava de vencer para seguir para os ‘oitavos’, logrou a reviravolta.



O brasileiro Diego restabeleceu a igualdade, aos 61 minutos, e, aos 86, McCarthy voltou a faturar face aos londrinos e selou o apuramento dos portistas, que, depois, seriam afastados pelos italianos do Inter de Milão (1-1 em casa e 1-3 fora).



Em 2015/16, com Mourinho na segunda passagem pelo Chelsea, aconteceu o último confronto entre os dois clubes e, mais de uma década depois, os ‘dragões’, do espanhol Julen Lopetegui, atual técnico do Sevilha, voltaram a vencer no Dragão, por 2-1.



André André, aos 39 minutos, e o brasileiro Maicon, aos 52, apontaram os golos dos ‘azuis e brancos’, enquanto o internacional ‘canarinho’ Willian faturou para os londrinos, nos descontos da primeira parte, aos 45+2 minutos.



Em Londres, na última jornada da fase de grupos, o Chelsea ripostou, com um triunfo por 2-0, selado pelo espanhol Marcano (12 minutos, na própria baliza) e Willian (52), que afastou o FC Porto dos ‘oitavos’, relegando-o para a Liga Europa.



Antes, em 2009/10, realizou-se o único confronto sem Mourinho do lado dos ingleses e o FC Porto, pela primeira vez, perdeu os dois jogos.



O ‘onze’ de Carlo Ancelotti venceu por duas vezes o de Jesualdo Ferreira, ambas por 1-0 e com golos do francês Nicolas Anelka, aos 48 minutos em Londres e aos 69 no Porto. Qualificaram-se, ainda assim, as duas equipas.



No total dos oito confrontos, registam-se dois triunfos do FC Porto, uma igualdade e cinco vitórias do Chelsea, que também comandada nos golos (12-7).









'Azuis e brancos' não se dão nada bem com ingleses, mas há exceções



O FC Porto só ultrapassou três de 13 eliminatórias com clubes ingleses nas taças europeias de futebol e ‘caiu’ nas últimas seis, mas, na sua história, haverá sempre espaço para a ‘correria’ de José Mourinho em Old Trafford.



Nos primeiros ‘oitavos’ da história da Liga dos Campeões, o FC Porto logrou eliminar o ‘gigante’ Manchester United, que tinha, então, Cristiano Ronaldo, como a atual Juventus, a formação que os ‘dragões’ derrotaram para chegar aos ‘quartos’.



Os ‘dragões’ venceram em casa por 2-1, graças a um ‘bis’ do sul-africano McCarthy, que deu a volta ao tento do compatriota Quinton Fortune, e, em Old Trafford, empataram a um, em cima da ‘buzina’, com um tento de Costinha, depois de Paul Scholes ter marcado dois golos, mas só um ter sido validado.



As imagens de José Mourinho a correr até à linha final para festejar o tento do médio internacional luso são história, mais ainda porque, depois, o FC Porto bateu Lyon, Deportivo e Mónaco, e arrebatou o título, contra todas as previsões.



Antes deste inesquecível duelo, o FC Porto já havia afastado uma primeira vez os ‘red devils’ (4-0 em casa e 2-5 fora), na segunda ronda da Taça das Taças de 1977/78, e o Wolverhampton (4-1 em casa e 1-3 fora), na primeira ronda da Taça UEFA de 1974/75.



Duda foi o ‘herói’ do primeiro duelo com o Manchester United, com três golos nas Antas – o outro foi de António Oliveira -, sendo que Seninho também foi determinante no apuramento, com um ‘bis’ em Old Trafford, que ‘anulou’ os cinco tentos dos ingleses.



Três anos antes, face ao Wolverhampton, destaque para o internacional peruano Teófilo Cubillas, que marcou no 4-1 das Antas e no desaire por 3-1 sofrido em Inglaterra.



Estas três eliminatórias são, no entanto, exceções no registo de confrontos entre o FC Porto e os clubes ingleses, que levaram a melhor nas 10 restantes ocasiões, as duas últimas na ‘Champions’, por intermédio do Liverpool.



Em 2017/18, nos oitavos de final, os ‘reds’ resolveram o duelo logo na primeira mão, no Dragão, ao golearem por 5-0, com três golos de Mané, um de Salah e outro de Firmino. No segundo jogo, em Anfield Road, registou-se um empate a zero.



Na época seguinte, agora nos ‘quartos’, a eliminatória também não teve história, com a equipa do alemão Jürgen Klopp a vencer por 2-0 em Anfield Road, com tentos de Keita e Firmino, e por 4-1 no Dragão, selado por Mané, Salah, Firmino e Van Dijk. O golo de honra dos portistas foi de Éder Militão, agora no Real Madrid.



Além do Liverpool, que já tinha afastado o FC Porto em 2000/2001, também integram a lista de ‘carrascos’ Newcastle (1969/70), Tottenham (1991/92), Manchester United, em duas ocasiões (1996/97 e 2008/09), Chelsea (2006/07), formação que os ‘dragões’ agora reencontram, Arsenal (2009/10) e Manchester City (2011/12).



No que respeita ao total dos 42 jogos - incluindo os da fase de grupos da ‘Champions’, dois deles na presente temporada, com o Manchester City (1-3 fora e 0-0 em casa) -, o FC Porto conta oito vitórias, 11 empates e 23 derrotas (38-74 em golos).