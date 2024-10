FC Porto regressa aos treinos com Deniz Gül

Suplente utilizado no triunfo caseiro sobre a Geórgia (3-2) e na derrota nos Países Baixos (0-3), nas últimas duas jornadas do Grupo C de qualificação para o Europeu de sub-21, do qual a Suécia ficou afastada, o avançado foi a principal novidade da sessão vespertina decorrida no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O FC Porto regressou ao trabalho depois de três dias de folga.



Iván Marcano e Zaidu continuam no boletim clínico da equipa orientada por Vítor Bruno, que volta a treinar na manhã desta quarta-feira, no Olival, visando a visita ao Sintrense, um dos líderes da Série D do Campeonato de Portugal, num encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal agendado para domingo, às 17h00, no Estádio José Gomes, na Amadora.



Os azuis e brancos, que seguem na vice-liderança da I Liga, com 21 pontos, três abaixo do campeão nacional Sporting, vão iniciar a participação na 85.ª edição de uma prova que conquistaram por 20 vezes, incluindo nas últimas três temporadas.