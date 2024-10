FC Porto vence Arouca em jogo de preparação no Olival

O espanhol Fran Navarro, que tinha saído do boletim clínico `azul e branco` na quarta-feira, e Martim Fernandes marcaram os golos do conjunto orientado por Vítor Bruno, cujo `onze` inicial contou com Zaidu, que está a recuperar desde fevereiro de uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo.

Além do lateral esquerdo nigeriano, ainda limitado a treino integrado condicionado, o FC Porto alinhou de início com Cláudio Ramos, Francisco Moura, Zé Pedro, Otávio Ataíde, Alan Varela, André Franco, Fábio Vieira, Pepê, João Mário e Danny Namaso.

Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Tiago Djaló, Wendell, Nico González, Iván Jaime, Galeno, Gonçalo Borges, Domingos Andrade e Fran Navarro foram suplentes utilizados por Vítor Bruno, enquanto o Arouca não divulgou as escolhas do técnico uruguaio Gonzalo García.

De fora das opções portistas estiveram Diogo Costa (Portugal), Vasco Sousa e Rodrigo Mora (sub-21 lusos), Marko Grujic (Sérvia), Stephen Eustáquio (Canadá), Samu (Espanha sub-21) e Deniz Gül (Suécia sub-21), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais, bem como Iván Marcano, por lesão.

O FC Porto volta aos treinos na sexta-feira, às 10:00, no Olival, tendo em vista o embate com o Sintrense, um dos líderes da Série D do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para 20 de outubro, às 17:00, no Estádio José Gomes, na Amadora.

Os `azuis e brancos`, que seguem na vice-liderança da I Liga, com 21 pontos, três abaixo do campeão nacional Sporting, vão iniciar a participação na 85.ª edição de uma prova que conquistaram por 20 vezes, incluindo nas últimas três temporadas.

No mesmo dia, a partir das 15:00, o Arouca, 13.º colocado, com sete pontos, dois acima da zona de despromoção direta, mede forças com o Maria da Fonte, dos escalões distritais de Braga, na Póvoa de Lanhoso.