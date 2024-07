FC Porto vence Tatabánya em novo jogo-treino no estágio na Áustria

Menos de 24 horas depois de terem batido o Áustria de Viena (3-1), os ‘azuis e brancos’ triunfaram com tentos do espanhol Toni Martínez, que ‘bisou’, Vasco Sousa e Gonçalo Sousa, alcançando a sexta vitória em outros tantos duelos de preparação para 2024/25.



Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Martim Cunha, Marko Grujić, Vasco Sousa, Romário Baró, Rodrigo Mora, Gonçalo Sousa e Toni Martinez compuseram o ‘onze’ do treinador Vítor Bruno, que lançou mais nove atletas durante a partida com o Opus Tigáz Tatabánya e deixou outros sete em trabalho de recuperação.



Iván Marcano e Zaidu continuam lesionados e falharam nova sessão de trabalho do FC Porto, que evoluiu à porta fechada no complexo do SK Unterschützen, após ter feito os primeiros desafios com público perante o Al-Arabi (4-0), do Qatar, e o Áustria de Viena.



Os ‘azuis e brancos’ fecham o estágio com um jogo frente ao campeão austríaco Sturm Graz, na terça-feira, cinco dias antes de defrontarem o vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro e com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, no Estádio do Dragão.



O conjunto treinado por Vítor Bruno estreia-se oficialmente na temporada 2024/25 em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, que os ‘azuis e brancos’ bateram na final da última edição da Taça de Portugal.