Francisco Conceição emprestado à Juventus

Francisco Conceição, jogador do FC Porto, foi emprestado à Juventus, mas com uma cláusula de compra obrigatória no final da época por 30M€.





Muito se tinha falado do futuro próximo do internacional português, mas Francisco Conceição vai mesmo sair do FC Porto e vai alinhar na Juventus.



O jovem jogador do FC Porto vai ser emprestado pelos portistas ao clube italiano mas com cláusula de compra obrigatória, de 30 milhões de euros, até junho de 2025.





Fica assim garantido o encaixe para o FC Porto. O filho de Sérgio Conceição não voltou a jogar pelo FC Porto nesta época que se iniciou no começo de agosto com a supertaça, frente ao Sporting, que os "dragões" venceram em Aveiro.