Galeno eleito atleta do ano nos Dragões de Ouro

Vencedor da Taça de Portugal em 2023/24, temporada na qual atingiu os seus melhores registos, com 16 golos e 12 assistências em 38 jogos, e debutou pela seleção do Brasil,, de 27 anos, sucedeu como atleta do ano ao defesa central espanhol Marcano.”, disse o avançado, agradecendo à equipa técnica e aos colegas de equipa.Já o capitão, de 25 anos, venceu o prémio de futebolista do ano conquistado em 2023 pelo extremo brasileiro Pepê e bateu a concorrência de Alan Varela, Nico González e Francisco Conceição, numa inédita votação efetuada em exclusivo pelos associados do FC Porto.”, referiu o habitual titular da baliza dos "dragões" e da seleção portuguesa, que cumpriu 45 partidas em 2023/24 e foi finalista do Troféu Yashin, de melhor guarda-redes do mundo.Ao palco do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, subiu ainda o ex-defesa central internacional português e capitão azul e brancopara ser distinguido com o prémio Carreira pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, após o adeus aos relvados na última época.“Agradeço ao presidente e ao clube pela homenagem a Pinto da Costa. Demonstra que todos somos portistas, servimos o FC Porto e levaremos a sua bandeira para onde quer que estejamos”, vincou Pepe, de 41 anos, vencedor de 13 troféus nas duas passagens pelos ‘azuis e brancos’ (2004-2007 e 2019-2024), num total de 290 encontros e 17 golos.Além do futebolista do ano, os sócios do FC Porto decidiram através de um portal digital os prémios de atleta das modalidades de pavilhão, vencido pelo avançado francês, figura da "dobradinha" conquistada pelo hóquei em patins, e de associado, concedido a António Lourenço, célebre trompetista nos recintos do clube.Vencedor do campeonato, da Taça de Portugal e da Taça Continental em 2023/24, o plantel do hóquei em patins subiu ao palco para ser distinguido na inédita categoria de equipa do ano, enquanto Fábio Oliveira, capitão do goalball, e David Araújo, do boccia, foram elevados nas modalidades amadoras e como atleta revelação, respetivamente.foi condecorado como treinador do ano, após ter levado o FC Porto ao primeiro título nacional feminino de voleibol de forma autónoma, na sequência dos três conquistados em parceria com a Academia José Moreira (AJM), entre 2020 e 2023.Entre as 18 estatuetas atribuídas às principais referências do clube na época anterior, foram homenageadas duas figuras do primeiro troféu internacional do futebol azul e branco, conquistado em 1986/87, com uma reviravolta vitoriosa sobre os alemães do Bayern Munique (2-1) na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em Viena, na Áustria.O treinador, falecido em fevereiro, aos 78 anos, recebeu o Dragão de Honra a título póstumo, enquanto o ex-avançado argelino, autor de um golo de calcanhar naquela partida, arrebatou o prémio Vintage, uma das novidades deste ano.A gala dos Dragões de Ouro começou a realizar-se em 1986, sob a presidência de Pinto da Costa, atual líder honorário do FC Porto, que foi evocado no discurso do seu antecessor, André Villas-Boas, pouco mais de meio ano depois de ter encerrado um trajeto de 42 anos e 15 mandatos à frente do clube.RED - Relvados e Equipamentos Desportivos.Joaquim Silva.Teresa Santos.Nuno Chatillôn.Inzone.Viseu.António Lourenço.David Araújo.Fábio Oliveira.Carlo Di Benedetto.Miguel Coelho.Hóquei em patins.Diogo Costa.Galeno.Rabah Madjer.Pepe.Pavão.Artur Jorge.