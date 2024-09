Galeno troca o FC Porto pelo Al Ittihad

A nova proposta que chegou ao Dragão da Arábia Saudita convenceu André Villas-Boas e Galeno está a caminho do Al Ittihad.



A administração de Villas-Boas esteve reunida na manhã desta segunda-feira para analisar a transferência e fechar negócio com os árabes e há um avião privado já à espera de levar o extremo portista, que já não treinará esta tarde com a equipa.



Galeno, de 26 anos, tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



O futebolista termina uma ligação de sete anos ao FC Porto (divididos por dois períodos), sendo que o extremo passou ainda por SC Braga, Rio Ave e Portimonense.