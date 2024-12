LE. FC Porto e Braga proibidos de falhar

Instalados num desconfortável 23.º lugar, com cinco pontos, apenas dois acima da zona de eliminação das provas continentais em 2024/25, os "dragões" recebem o campeão dinamarquês, 20.º classificado, com sete, enquanto o Braga, 18.º, também com sete, desloca-se a Roma para defrontar a 21.ª colocada, com seis.



Apesar de estar em situação menos favorável, o FC Porto tem a seu favor o calendário, pois recebe Midtjylland e Olympiacos e joga no estádio do Maccabi Telavive nas três últimas rondas, ao passo que os minhotos visitam duas vezes a capital italiana, para defrontarem a Roma e a líder Lazio, recebendo pelo meio o Union Saint-Gilloise.



Uma única vitória, em cinco jogos, na receção ao Hoffenheim (2-0), explica a posição delicada em que se encontram os azuis e brancos na Liga Europa, na qual perderam frente a Bodo/Glimt (3-2) e Lazio (2-1) e empataram com Manchester United (3-3), ainda sob o comando do neerlandês Erik ten Hag, e Anderlecht (2-2).



A contestação ao treinador Vítor Bruno subiu de tom no último mês, durante o qual o FC Porto venceu apenas um dos seis jogos que disputou, tendo sofrido algumas derrotas traumáticas, frente ao Benfica, por 4-1, e ao Moreirense, por 2-1, que ditou o afastamento prematuro na Taça de Portugal.



O empate 1-1 em Famalicão, no sábado, não só impediu o FC Porto de apanhar o Sporting na liderança da I Liga, aproveitando a derrocada leonina desde a substituição de Ruben Amorim por João Pereira no comando técnico, como relegou os "dragões" para o terceiro lugar, em igualdade com o Benfica, segundo posicionado.



Último fôlego para os bracarenses



O Sporting de Braga também concedeu um empate indesejado na sexta-feira (2-2, na receção ao Estoril Praia), que atrasou a equipa treinada por Carlos Carvalhal na corrida pelo quarto lugar do campeonato português, ocupado de forma surpreendente pelo Santa Clara.



Os "arsenalistas", quintos classificados na I Liga, defrontam uma equipa romana muito distante dos lugares cimeiros da liga italiana, na qual ocupa o 11.º posto, mas com vantagem no confronto direto, uma vez que venceu os dois únicos jogos entre ambos, por 2-0 e 3-1, para a Liga Europa de 2020/21, sob a liderança do treinador português Paulo Fonseca.



Apesar do calendário complicado, o Braga passou a respirar melhor após o triunfo na jornada anterior, frente ao Hoffenheim, por 3-0, uma vez que se tinha imposto apenas uma vez, na estreia, sobre o Maccabi Telavive (2-1), perdendo depois com Olympiacos (3-0) e Bodo/Glimt (2-1) e empatando com o Elfsborg (1-1).