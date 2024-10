LE. FC Porto e Sporting de Braga procuram vitórias

Os "dragões" protagonizaram uma entrada desastrosa na edição da época 2024/25, ao perderem por 3-2 no estádio do Bodo/Glimt – o que constitui um sério aviso para os bracarenses -, e concederam um empate 3-3 em casa frente ao Manchester United, tendo sofrido o terceiro golo já em período de compensação.A equipa portuense ocupa o 24.º lugar, entre 36 clubes, o último que permite disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, com um único ponto conquistado, e precisa de obter rapidamente a primeira vitória para entrar na corrida pelo apuramento direto para a fase a eliminar.Vencedor da segunda prova europeia de clubes em 2003 e 2011, o FC Porto é segundo classificado na Liga portuguesa, com sete vitórias e uma derrota, registo apenas superado por uma irresistível equipa do Sporting (100% vitorioso), mas o percurso na Liga Europa tem sido mais acidentado.O golo marcado aos 90+1 minutos por Harry Maguire anulou uma recuperação sensacional da equipa treinada por Vítor Bruno, que já estava a perder por 2-0 aos 20 minutos, mas deu a volta ao resultado com um golo de Pepê e um ‘bis’ de Samu, melhor marcador da prova, com três remates certeiros.Os minhotos perderam depois na Grécia, por 3-0, com a "armada" portuguesa do Olympiacos (Costinha, Chiquinho, Gelson Martins e Sérgio Oliveira) e terão agora de medir forças com um adversário que ocupa o 14.º posto e ainda não perdeu na Europa: após o triunfo sobre o FC Porto empatou 0-0 com o Union St. Gilloise.A fase de liga é composta por 36 equipas e oito jornadas, com os oito primeiros a seguirem diretamente para os ‘oitavos’, enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase. As restantes ficam eliminadas.A final será em 21 de maio, no Estádio de San Mamés, em Bilbau, em Espanha, a casa do Athletic, formação que também participa na presente edição da competição.