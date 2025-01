Liga Europa. FC Porto em busca de pontos

Na sétima e penúltima jornada da fase de liga, os "dragões", na 19.ª posição, com oito pontos, recebem os gregos do Olympiacos (15.º).Com um arranque de 2025 desastroso, com três derrotas em outros tantos jogos, o FC Porto viu Vítor Bruno, que até tinha sido o melhor treinador de dezembro do campeonato, deixar o comando técnico, substituído interinamente por José Tavares, diretor da formação do clube.Para este encontro com os helénicos,, restando saber se o novo treinador vai utilizar Pepê, depois de Vítor Bruno ter dito que o brasileiro se tinha autoexcluído do derradeiro encontro, na derrota com o Gil Vicente (3-1).





Com José Tavares ao leme, o FC Porto entra neste duelo europeu no pior momento da temporada. Três derrotas consecutivas, depois do despedimento de Vítor Bruno e numa posição muito pouco confortável na luta pelos oito primeiros lugares (tem apenas oito pontos em seis jogos).





pode perspetivar-se a hipótese do regresso de Rodrigo Mora às opções iniciais. A boa entrada de Gonçalo Borges em Barcelos pode valer-lhe um bilhete para o "onze" portista. Galeno poderá ser opção como extremo novamente, continuando Francisco Moura na lateral esquerda dos portistas. Nos "dragões" é difícil saber o que esperar. Com a mudança de treinador,





O adversário dos azuis e brancos parece ter capacidade para dar seguimento à casa dos horrores vivida na Invicta. Os gregos não perdem há 16 jogos e até estão à frente do FC Porto nesta fase de Liga, tendo perdido apenas na jornada inaugural da competição.





Do lado dos gregos há muitas caras conhecidas. Gelson Martins, Chiquinho, Costinha, Yaremchuk e os ex-"dragões" David Carmo e Sérgio Oliveira. A estrela da companhia é Ayoub Kaabi, que leva 17 golos esta temporada, mas o Olympiacos de Mendilibar vale-se pelo coletivo forte e coeso.