Liga Europa. FC Porto obrigado a vencer para se apurar

Os "dragões" estão obrigados a vencer se querem continuar firmes na luta por alguma glória europeia.





O FC Porto, agora de Martín Anselmi, entra para esta partida fora dos 24 lugares que dão acesso à próxima fase. O jogo com os israelitas do Maccabi - duelo inédito nos mais de 130 anos de história da equipa da Invicta -, marca a estreia do técnico argentino e uma nova era no clube azul e branco.





A expectativa para perceber o que Anselmi poderá trazer de diferente à equipa é grande, sendo difícil descortinar o que pode ser este primeiro jogo, com apenas três treinos com a equipa. É certo e sabido que a experiência recente do técnico no Cruz Azul foi a jogar com três centrais, num 3-4-3 a privilegiar o jogo posicional.





Perante esse facto, a mudança posicional pode ser abrupta nos "dragões", que não podem contar com Samu, o goleador de serviço, e Nehuén Perez por suspensão.





Na tarefa quase impossível de adivinhar o "onze" a apresentar, a defesa estaria entregue a Otávio, Djaló e Zé Pedro, com este último a jogar ao centro. No meio campo, Nico está de regresso e poderá fazer dupla com Alan Varela. João Mário tem perfil de ala direito e Galeno rendeu como lateral, podendo ser utilizado nessa posição. No ataque, Deniz Gül deverá ser o avançado, com companhia de Fábio Vieira e Pepê.





Em sete jogos na Liga Europa, os "dragões" somaram três derrotas, dois empates e venceram apenas dois jogos (oito pontos), enquanto o Sporting de Braga perdeu quatro, empatou um e venceu dois (sete pontos).







A turma israelita tem apresentado um onze bastante jovem, principalmente no ataque. Internamente, a equipa de Zarko Lazetic - campeã em título -não tem sido a mais dominadora. Dor Turgeman, avançado de 21 anos, tem sido a grande referência goleadora da equipa israelita, que precisa de uma conjuntura de resultados muito específica para ainda poder sonhar com a qualificação.





Todos os jogos desta última ronda têm início às 20h00 (horas de Lisboa), seguindo os oito primeiros classificados diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes classificados entre os nono e o 24.º postos disputam um play-off de acesso aos ‘oitavos’. Os últimos 12 estão fora das competições europeias.