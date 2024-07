Médio Vasco Sousa renova com FC Porto por mais duas temporadas

"Sinto uma felicidade tremenda. É um objetivo cumprido e posso prometer dar tudo, como fiz até hoje, para ter a minha oportunidade e ajudar este clube a atingir os seus objetivos", assegurou o médio, de 21 anos, em declarações aos meios oficiais dos 'azuis e brancos'.



Ligado ao FC Porto desde 2019/20, quando abandonou as camadas jovens do Vitória de Guimarães, Vasco Sousa destacou-se nas últimas três temporadas pelo conjunto B, na II Liga, e já estava no derradeiro ano de contrato, mas vai manter-se no clube e deverá ser promovido em definitivo à equipa principal, com a qual estagiou recentemente na Áustria.



"Trabalho todos os dias para ter as minhas oportunidades e ser uma referência no clube. Tem sido uma pré-época muito positiva. O grupo está muito unido, o espírito coletivo é o que mais sobressai e estamos a trabalhar para dar muitos títulos a este clube", sinalizou.



Vasco Sousa contabiliza cinco golos e seis assistências nos 89 jogos efetuados pelo FC Porto B, tendo jogado uma vez na equipa principal, como suplente utilizado, em 2022/23.



"É um ótimo projeto de futebolista para uma posição muito importante no futebol. Quero agradecer-lhe pela confiança depositada no FC Porto, já que percebeu que este é o sítio certo para trabalhar o seu talento. Acreditamos que está no clube certo para crescer. É capaz de competir ao mais alto nível e, no futebol, a competição é que define o lugar de cada um", sustentou o diretor desportivo 'azul e branco', o espanhol Andoni Zubizarreta.



A renovação do internacional sub-21 português também foi encarada com otimismo pelo antigo defesa central e capitão e atual diretor para o futebol 'azul e branco', Jorge Costa.



"O Vasco Sousa é, claramente, aquilo a que podemos chamar um jogador à FC Porto, e ficamos muito contentes com a sua continuidade. Estamos a dar sinais claros de que a aposta se faz no presente e no futuro do clube, por isso que venham muitos mais como este. O Vasco conhece bem os valores do FC Porto e depositamos nele uma esperança grande. Estamos felicíssimos com o prolongamento da sua ligação ao clube", comentou.