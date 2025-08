Mourinho emocionado com desaparecimento de Jorge Costa

“Estou muito triste, é parte da minha história que se vai”, declarou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao Feyenoord-Fenerbahçe, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Mourinho, que foi campeão europeu com os ‘dragões’ em 2004, erguendo Jorge Costa a taça como capitão, enviou condolências à família e uma palavra de conforto aos filhos, destacando as qualidades de liderança do antigo defesa, que morreu hoje aos 53 anos.



“O Jorge é um daqueles tipos que, como eu costumo dizer, limpava o lixo e deixava o treinador trabalhar como treinador. (...) Às vezes, não é pela braçadeira”, declarou.



O treinador português foi campeão nacional e europeu, além da Taça UEFA, ao lado de Jorge Costa, uma das ‘pedras’ da defesa com a qual dominou ao serviço dos ‘azuis e brancos’, no lançamento de uma carreira recheada de títulos em vários países.



“Se ele me pudesse falar agora, dir-me-ia para ir à conferência de imprensa, falar, e jogar o jogo. Esse era o Jorge. (...) Chorarei depois”, afirmou Mourinho, visivelmente emocionado.



Na rede social Instagram, o treinador destacou a mesma ideia, declarando que Costa lhe pediria para estar “preparado e forte” pelos jogadores que agora orienta no vice-campeão turco.



“Prometo-te, ‘Bicho’, vou fazer isso. Descansa em paz, porque o teu legado fica connosco”, escreveu.